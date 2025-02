Erika Saraceni continua a progredire nel triplo ma non vuole forzare i tempi della sua crescita

"In realtà non ho mai avuto queste preoccupazioni, o per lo meno le preoccupazioni che ho sono di non soddisfare me stessa, perché non mi interessa più di tanto di non soddisfare le aspettative degli altri. Le mie misure non le vedo come un ostacolo da superare, in gara penso solo alla pedana, da cui prendo slancio per provare a spiccare il mio miglior salto a ogni singolo tentativo. Il mio focus in gara non è superare il mio personal best ma superare i miei obiettivi che non si fermano alle misure".