Dosso vola subito al debutto sui 60 indoor del meeting di Belgrado

"C’è sicuramente qualcosa da aggiustare ma mi è piaciuto il modo in cui ho gestito la gara. In inverno abbiamo lavorato bene con coach Giorgio Frinolli e questo esordio volevo affrontarlo con leggerezza e consapevolezza: credo di esserci riuscita. Peccato perché mi sono ‘addormentata’ in finale, appoggi troppo morbidi in partenza, ho proprio dormito! C’è stato troppo tempo tra le due prove e la tensione è un po’ scesa. Sinceramente mi aspettavo anche meglio come crono ma questa non è una pista velocissima e stiamo lavorando per presentarci al top ad Apeldoorn e a Nanchino, non è necessario che in ogni meeting arrivi la grandissima prestazione. Le prossime? Due volte in Polonia, a Lodz l’8 febbraio e a Torun il 16 dove troverò la polacca Ewa Swoboda, e probabilmente gli assoluti indoor di Ancona il 22-23 febbraio".