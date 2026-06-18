ATLETICA

Dosso sui 100 metri della Diamond League di Doha dopo la rinuncia di Oslo

Le dichiarazioni alla vigilia del tecnico Frinolli. Attesa anche per il debutto stagionale di Dallavalle nel triplo e il ritorno in gara di Sioli nell'alto dopo il successo nel Golden Gala

di Redazione Sprintnews
18 Giu 2026 - 09:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Zaynab Dosso sarà sui blocchi dei 100 metri donne in occasione del Meeting di Doha, settima tappa della Diamond League 2026 in programma domani 19 giugno, dove la campionessa del mondo dei 60 metri indoor cercherà di ritrovare le migliori sensazioni dopo le prove opache per lo stesso primario circuito mondiale, disputate a Rabat il 31 maggio e Stoccolma il 7 giugno, dove ha fermato il cronometro su due tempi per lei poco soddisfacenti quali rispettivamente 11"25 e 11"22, facendole poi decidere di rinunciare alla gara successiva del Trofeo disputata a Oslo il successivo 9 di questo mese.

Nella competizione le principali avversarie della 26enne velocista azzurra di origini ivoriane, saranno la statunitense Anavia Battle, la giamaicana Kemba Nelson e la lussemburghese Patrizia Van Der Weken, quest'ultima sicuramente una delle principali rivali nell'ottica di un podio agli Europei di Birmingham ad agosto.

Ricordiamo che Dosso, primatista italiana dei 60 metri con 6"99 e dei 100 con 11"01, aveva debuttato nella stagione all'aperto con un buon 11"07 nel Meeting di Savona il 20 maggio, e di come la stessa si fosse resa disponibile per la partecipazione alla trasferta in Botswana a inizio sempre di maggio, in occasione delle World Relays, dove ha ampiamente contribuito alla qualificazione per i mondiali 2027 sia della 4x100 donne che della 4x100 mista.

Per lei, quindi, considerando che la fine della trionfale e imbattuta stagione al coperto, culminata con il titolo iridato, è stata quasi a fine marzo, forse poco tempo per recuperare al meglio le energie in vista degli impegni all'aperto, ma in tal senso le parole del suo tecnico Giorgio Frinolli appaiono certamente rassicuranti.

LE DICHIARAZIONI DI FRINOLLI ALLA VIGILIA

"Sono fiducioso per domani. Penso che Zaynab possa fare una buona gara in quanto negli ultimi giorni abbiamo lavorato su alcuni aspetti tecnici che erano mancati nelle recenti uscite. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il lavoro di preparazione dopo le indoor ai primi di maggio per i mondiali di staffette, e questo ha complicato i nostri piani, ma adesso stiamo riprendendo il lavoro con continuità e sono convinto che arriverà pronta agli europei per fare un ottimo campionato".

© Getty Images

© Getty Images

Nel meeting della capitale del Qatar grande attesa e curiosità, da parte italiana, anche per il debutto stagionale all'aperto dell'argento mondiale del salto triplo maschile a Tokyo, Andrea Dallavalle, che troverà in pedana proprio il portoghese Pedro Pichardo, a sua volta alla prima gara in assoluto del 2026, che gli strappò il titolo mondiale all'ultimo balzo in Giappone, dopo che l'azzurro si era portato in testa con il proprio personale di 17,64.

Per il 26enne atleta piacentino, che non gareggia dalla finale dei mondiali indoor di Torun dove si è piazzato settimo con 16.90, gli altri più importanti avversari saranno il giamaicano Jordan Scott, leader stagionale con 17.66 e l'algerino Yasser Mohammed Triki.

© Getty Images

© Getty Images

Torna in pedana, dopo il grande successo nel salto in alto del Golden Gala, il 20enne Matteo Sioli che cercherà di ripetere l'impresa dell'Olimpico contro avversari attualmente alla sua portata, a iniziare dall'idolo locale, il campione olimpico con Tamberi di Tokyo 2021 Mutaz Barshim, sicuramente non ai livelli dei suoi momenti migliori, e poi su tutti l'ucraino Oleh Doroshcuck, il messicano Erick Portillo, l'australiano Yual Reath, il giamaicano Raymond Richards, il ceco Jan Stefela e lo statunitense Tyus Wilson.

© Getty Images

© Getty Images

Nei 1500 femminili impegnate due azzurre, a cominciare dalla primatista italiana al coperto sulla distanza Marta Zenoni, all'esordio nella stagione all'aperto, ma anche Gaia Sabbatini, in un contesto agonistico ricco di mezzofondiste etiopi quali su tutte Birke Haylom, Haregeweyni Kalayu, Saron Berhe e Worknesh Mesele e infine, l'ultima azzurra impegnata sarà sui 400 ostacoli donne, la detentrice del record nazionale Ayomide Folorunso, in una prova contraddistinta soprattutto dalla presenza della slovacca Emma Zapletalova e della giamaicana Rushell Clayton.

dosso
100 metri
diamond league
doha

Ultimi video

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

I più visti di Atletica

Fabbri e Coiro stelle azzurre nel classico Golden Spike di Ostrava

Osakue: record italiano nel disco donne con 64,68

Polzonetti: seconda con 12"79 nei 100 ostacoli della finale NCAA di Eugene

Fabbri: vittoria nel peso del Golden Spike a Ostrava con 21,91

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:51
Dosso in gara sui 100 metri della Diamond League di Doha per tornare a volare
Luciano Spalletti
09:47
Spalletti ha in mente la nuova Juve: dalla porta all'attacco, vuole 5 acquiti top
Kephren Thuram (40 milioni)
09:44
Juve, operazione bilancio: servono 12 milioni in 12 giorni, chi potrebbe partire
09:35
Il Liverpool paga la clausola da 40 milioni e prende Victor Munoz
Nicolò Zaniolo
09:26
L'agente di Zaniolo a Casa Milan: le promesse dell'Udinese e un amore di vecchia data