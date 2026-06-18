Dosso sui 100 metri della Diamond League di Doha dopo la rinuncia di Oslo

"Sono fiducioso per domani. Penso che Zaynab possa fare una buona gara in quanto negli ultimi giorni abbiamo lavorato su alcuni aspetti tecnici che erano mancati nelle recenti uscite. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il lavoro di preparazione dopo le indoor ai primi di maggio per i mondiali di staffette, e questo ha complicato i nostri piani, ma adesso stiamo riprendendo il lavoro con continuità e sono convinto che arriverà pronta agli europei per fare un ottimo campionato".