Dosso subito brillante nel primo turno dei 60 donne con il miglior tempo

“Volevo cominciare con una corsa agile perché la mattina faccio molta fatica e se mi metto in moto già in batteria diventa tutto più facile. Da Apeldoorn è stato tutto in salita, sono tornata con un dolore al piede, e devo ringraziare lo staff medico federale perché ha fatto di tutto per farmi scendere in pista oggi. Non era scontato. Ora torno a dormire, mangio, mi riposo, resetto tutto, perché la semifinale è un’altra gara”.