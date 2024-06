Domani sera Jacobs, Fabbri e Simonelli per una magica serata all'Olimpico

ATLETICA

Nella seconda serata degli Europei di Roma grandi aspettative nelle gare dei 100 metri, getto del peso e 110 ostacoli

© Colombo/FIDAL I Campionati Europei in corso di svolgimento a Roma vivranno domani sera, tra le 20,30 e le 23 circa, uno dei momenti più intensi di tutta la manifestazione, grazie alla presenza in gara di tre autorevoli candidati italiani alla vittoria finale, quali Marcell Jacobs nei 100 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli.

Dopo la mattinata delle qualificazioni, la serata inizierà con la 20 km di marcia maschile, orfana purtroppo del campione olimpico Massimo Stano fermo per infortunio, e poi dalle 20.38 ci saranno a seguire le semifinali dei 110 ostacoli maschili, con Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana, l'inizio della finale del peso con chi si qualificherà questa sera tra Leonardo Fabbri, grandissimo favorito finale, Zane Weir e Lorenzo Del Gatto, per continuare con le semifinali dei 100 metri con i due azzurri Marcell Jacobs e Chituru Ali, oltre a chi tra Matteo Melluzzo e Roberto Rigali riuscirà a superare le batterie sempre di questa sera.

Dopo le 22 ci sarà l'epilogo della seconda giornata, con la conclusione della prova del peso dove Fabbri è favoritissimo in virtù del suo record italiano di 22,95 con cui ha lasciato dietro in stagione di oltre un metro ogni altro europeo, la finale dei 110 H con la presenza quasi certa di Simonelli, che potrà sicuramente puntare quantomeno a un podio in virtù del suo secondo tempo europeo dell'anno di 13"21, dietro al belga Michael Obasuyi leader con 13"20, mentre sui 100 metri atto conclusivo della serata romana, i due azzurri Jacobs e Ali, dando per scontata la loro qualificazione, possono correre per la vittoria finale in virtù di quanto fatto vedere nelle ultime settimane e anche per l'assenza del britannico Zharnel Hughes, oltre che per la quasi certa del connazionale Jeramiah Azu, primatista stagionale continentale con 9"97.



GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE MATTUTINA DELL' 8 GIUGNO

10.10 3000 siepi M Batterie: Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

10.40 Asta F Qualificazione: Roberta Bruni, Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo

10.50 100 F Batterie: Anna Bongiorni

11.45 400 M Batterie: Edoardo Scotti, Luca Sito, Riccardo Meli

12.10 Lungo F Eptathlon: Sveva Gerevini

12.20 400 F Batterie: Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE POMERIDIANA DELL' 8 GIUGNO

18.00 Marcia 20 km M Finale: Gianluca Picchiottino, Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni

18.05 Giavellotto F Eptathlon (Gr. A): Sveva Gerevini

19.20 Giavellotto F Eptathlon (Gr. B): Sveva Gerevini

19.50 800 M Semifinali: Simone Barontini, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

20.06 Lungo M Finale: Mattia Furlani

20.12 100 ostacoli F Semifinali: Veronica Besana, Giada Carmassi, Elena Carraro

20.38 110 ostacoli M Semifinali: Lorenzo Simonelli, Hassane Fofana

21.02 Peso M Finale: ev. Lorenzo Del Gatto, Leonardo Fabbri, Zane Weir

21.10 100 M Semifinali: Chituru Ali, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Roberto Rigali

21.43 800 F Eptathlon: Sveva Gerevini

22.08 100 ostacoli F Finale: ev. Veronica Besana, Giada Carmassi, Elena Carraro

22.18 110 ostacoli M Finale: ev. Lorenzo Simonelli, Hassane Fofana

22.53 100 M Finale: ev. Chituru Ali, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo, Roberto Rigali