Divine Iheme impressiona anche nei 60 metri dopo aver fatto meglio di Gout Gout sui 100 alla sua età

Il 15enne velocista britannico Divine Iheme ha stabilito la migliore prestazione mondiale per un quindicenne sui 60 metri indoor, correndo prima la batteria in 6”72 e poi la finale in 6”71 nel corso delle BFTTA Indoor Series di Lee Valley vicino a Londra, superando così il precedente limite di categoria detenuto con 6"74 dallo statunitense J-Mee Samuels dal 2003, a conferma dello straordinario talento già messo in mostra nel corso del 2024 all'aperto quando ha corso in agosto a soli 14 anni e 10 mesi i 100 metri in un pazzesco 10"30, migliore prestazione nella storia per un under 15, che ha demolito il precedente 10″51 del giamaicano Sachin Dennis.