EUROPEI ATLETICA

Battocletti cala il poker europeo e completa una nuova doppietta

La fenomenale mezzofondista azzurra conquista anche i 10.000 dopo il trionfo nei 5.000 e firma la seconda doppietta continentale consecutiva

di Redazione Sprintnews
14 Ago 2026 - 21:42
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© Grana/Fidal

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Nadia Battocletti ha vinto con il tempo di 31'41"18 la finale dei 10.000 metri donne ai Campionati Europei di Birmingham, completando per la seconda volta consecutiva la doppietta con il titolo conquistato tre giorni fa nei 5.000 metri, al termine di una gara tattica di grande autorevolezza nella quale è rimasta sempre nelle prime posizioni, controllando le avversarie fino al momento decisivo, quando a 250 metri dal traguardo ha piazzato il suo irresistibile cambio di ritmo per involarsi verso il traguardo e conquistare il secondo oro della manifestazione, il quarto titolo europeo della sua carriera sulle due distanze.

Nella gara il podio è completato dall'olandese Maureen Koster seconda in 31"45'76 e dalla belga Jana Van Lente terza in 31'47"81, le uniche due atlete in grado di resistere all'azzurra quantomeno sino a metà del penultimo rettilineo, ma complessivamente molto buona la prestazione delle altre due italiane in gara con Elisa Palmero quinta in 32'00"06 e Federica Del Buono sesta in 32'01"42.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono veramente molto felice, è stata una bellissima gara dove mi sono molto divertita e sono riuscita a gestirla al meglio nonostante avessi avuto solo tre giorni per recuperare dopo i 5.000. Come sempre il mio staff è stato perfetto e mi ha supportato nel migliore dei modi. Ringrazio ancora una volta tutte le persone che mi stanno quotidianamente vicino a iniziare da mio padre Giuliano che mi capisce al volo a ogni mio sguardo, mia madre, il mio ragazzo, la famiglia del mio ragazzo e tutte le persone che mi vogliono bene in tutta Italia. La gara è andata nel migliore dei modi, devo anzi dire che a un certo punto avrei anche voluto prendere l'iniziativa ma l'hanno fatto le mie avversarie e sono stata contenta, lasciandole fare perché mi hanno stimolato nella giusta misura. Certe volte non riesco nemmeno a credere di essere così forte, devo farmene una ragione."

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