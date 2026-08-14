Battocletti cala il poker europeo e completa una nuova doppietta

"Sono veramente molto felice, è stata una bellissima gara dove mi sono molto divertita e sono riuscita a gestirla al meglio nonostante avessi avuto solo tre giorni per recuperare dopo i 5.000. Come sempre il mio staff è stato perfetto e mi ha supportato nel migliore dei modi. Ringrazio ancora una volta tutte le persone che mi stanno quotidianamente vicino a iniziare da mio padre Giuliano che mi capisce al volo a ogni mio sguardo, mia madre, il mio ragazzo, la famiglia del mio ragazzo e tutte le persone che mi vogliono bene in tutta Italia. La gara è andata nel migliore dei modi, devo anzi dire che a un certo punto avrei anche voluto prendere l'iniziativa ma l'hanno fatto le mie avversarie e sono stata contenta, lasciandole fare perché mi hanno stimolato nella giusta misura. Certe volte non riesco nemmeno a credere di essere così forte, devo farmene una ragione."