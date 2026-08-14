Diaz nel triplo uomini, e la marcia, per regalare emozioni nel Ferragosto europeo di Birmingham

Sarà una finale europea equiparabile totalmente a una mondiale, in quanto Pichardo è anche campione olimpico e mondiale outdoor, mentre Diaz è campione europeo e mondiale indoor, per cui tutto sarà possibile con l'italo cubano che ha in ogni caso più volte dichiarato come il suo obiettivo non sia solo la vittoria, ma anche possibilmente avvicinarsi il più possibile al record mondiale del britannico Jonathan Edwards, risalente al 1995 con 18,29.