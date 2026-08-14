Diaz nel triplo uomini, e la marcia, per regalare emozioni nel Ferragosto europeo di Birmingham
In gara anche Iapichino nelle qualifiche del lungo donne, Crippa e Arese nelle finali dei 10.000 e 1.500 uomini, oltre che le staffette 4x100di Ferdinando Savarese
© Grana/Fidal
Andy Diaz sarà l'atleta azzurro più atteso della sesta giornata dei Campionati Europei, in corso di svolgimento a Birmingham, affrontando nella finale del salto triplo il portoghese Pedro Pichardo, in quella che dovrebbe essere la sfida maschile dai più alti contenuti tecnici di tutta la manifestazione, in quanto per aggiudicarsi il titolo potrebbe essere necessario atterrare molto vicini alla misura dell'eccellenza assoluta, rappresentata dai 18 metri.
I due grandi campioni, entrambi cubani di nascita con Pichardo che ha compiuto 33 anni a giugno mentre Diaz ne compirà 31 a dicembre, vivono da tempo una enorme rivalità agonistica che potrebbe spingerli domani sera oltre i propri limiti, che attualmente sono rappresentati dal 18,08 di personale del primo, ma realizzato nel 2015 con una miglior misura annuale di 17.71, mentre l'azzurro ha portato il proprio sino a 17.87 poche settimane fa in occasione degli assoluti di Firenze, stabilendo il miglior salto mondiale dell'anno.
Sarà una finale europea equiparabile totalmente a una mondiale, in quanto Pichardo è anche campione olimpico e mondiale outdoor, mentre Diaz è campione europeo e mondiale indoor, per cui tutto sarà possibile con l'italo cubano che ha in ogni caso più volte dichiarato come il suo obiettivo non sia solo la vittoria, ma anche possibilmente avvicinarsi il più possibile al record mondiale del britannico Jonathan Edwards, risalente al 1995 con 18,29.
Per la terza posizione sul podio grandi possibilità per gli altri due azzurri in gara, a iniziare dall'emergente Simone Biasutti ma anche naturalmente dal suo compagno di allenamento Andrea Dallavalle, argento mondiale a Tokyo 2025 proprio dietro Pichardo in una finale dove Diaz era stato frenato totalmente dalla pubalgia.
© Grana/Fidal
La prima mattinata di domani vedrà partire alla stessa ora delle 8 italiane le quattro gare di marcia, le due 21,097 km e le due 42,195 km, rispettivamente maschili e femminili, che vedranno l'assegnazione di ben otto titoli tra individuali e a squadre, e dove l'Italia si giocherà importanti possibilità di podio a iniziare innanzitutto da quelli singoli, con Francesco Fortunato e Sofia Fiorini grandi favoriti nelle rispettive prove della mezza maratona maschile e della maratona femminile, ma buone possibilità quanto meno di medaglia hanno anche i due campioni olimpici di Tokyo 2021, Massimo Stano impegnato nella maratona maschile e Antonella Palmisano nella mezza femminile.
Tornando in pista e soprattutto in pedana nella sessione mattutina inizia il campionato europeo di Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo donne, ma grande curiosità ci sarà anche per le staffette 4x100 sia maschili che femminili, che cercheranno la qualificazione per le finali della sera, con la grande incognita di chi potrà essere schierato in particolare in quella degli uomini, campioni europei a Roma 2024, viste le indisponibilità varie tra assenti della vigilia quali Tortu e Melluzzo, l'infortunio di Jacobs durante la finale dei 100, e il fatto che altre due possibili pedine quali Desalu e Dezza saranno impegnati poche ore prime nella finale dei 200.
Nella serata oltre a quella del triplo, e a quelle delle staffette veloci per cui l'Italia dovrà appunto qualificarsi, Pietro Arese sarà impegnato in quella dei 1500 metri maschili per provare a confermare il bronzo di Roma 2024, mentre Yeman Crippa ormai dedito in grande parte alle gare su strada con particolare riguardo alla maratona, si cimenterà nella finale dei 10.000 metri uomini che lo videro campione europeo nel 2022 a Monaco di Baviera.
ORARIO ITALIANO GARE AZZURRI DEL 14 AGOSTO
Sessione mattutina
8.30: Marcia 21,097 M Finale - Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino
8.30: Marcia 21,097 F Finale - Michelle Cantò, Nicole Colombi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano
8.30: Marcia 42,195 M Finale - Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, Massimo Stano
8.30: Marcia 42,195 F Finale - Federica Curiazzi, Sofia Fiorini, Eleonora Giorgi
11.25: Lungo F Eptathlon - Sveva Gerevini
12.50: Lungo F Qualificazione - Larissa Iapichino
12.55: Giavellotto F Eptathlon - Gerevini
13.15: 1500 F Batterie - Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini
13.40: 4x100 F Batterie - Italia
14.00: 4x100 M Batterie - Italia
Sessione serale
20.45: 800 F Eptathlon - Gerevini
21.01: Giavellotto M Finale - Giovanni Frattini
21.07: Alto F Finale - Idea Pieroni, Asia Tavernini
21.17: Triplo M Finale Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz 21.25: 10.000 M Finale - Yeman Cripppa, Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo
22.07: 1500 M Finale - Pietro Arese
22.33: 4x100 M Finale - ev. Italia
22.48: 4x100 F Finale - ev. Italia