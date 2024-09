Diaz in pedana nel triplo delle finali dei campionati di società a Modena

ATLETICA

Il bronzo olimpico di Parigi onora con la sua presenza la manifestazione che assegna gli scudetti societari dell'atletica. In gara tra gli altri anche Vissa, Molinarolo, Weir e Fantini



© Getty Images Andy Diaz, lo specialista italo-cubano del salto triplo, recente vincitore con la maglia azzurra della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, sarà la principale stella della due giorni di gare a Modena in occasione della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, sabato 21 e domenica 22 settembre, che assegnerà gli scudetti dell’atletica italiana contesi, sia a livello maschile che femminile, da dodici società sportive civili, ultimo importante appuntamento nazionale della stagione all'aperto.

Il ventottenne fenomenale saltatore, primatista italiano con 17,75 ottenuto nel 2023 al Golden Gala disputato a Firenze e sottratto al suo allenatore Fabrizio Donato, gareggerà nell'occasione con la maglia della Libertas Unicusano Livorno, la sua squadra prima di essere arruolato nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, con rincorsa ridotta di 7 appoggi e pre-avvio, nell'ottica di una certa prudenza in una stagione frenata da alcuni problemi fisici che hanno limitato le sue presenze agonistiche a solo 7 eventi e 8 gare considerando le due di Parigi tra qualificazione e finale, a iniziare proprio dalla prima del 29 dicembre 2023 a Pamplona in Spagna, dove esordì proprio la stessa tecnica di rincorsa.

© Getty Images

Se Diaz sarà la stella principale dell'evento, non vanno certo trascurati altri top atleti azzurri che molto bene si sono comportati nei giochi a cinque cerchi francesi, a cominciare da Sintayehu Vissa che ha battuto in Francia il vecchio primato italiano sui 1500 metri di Gabriella Dorio, risalente al 1982, dimostrando anche nelle gare successive una eccellente condizione, ma che gareggerà a Modena sugli 800 metri e nella 4x400 per l' Atletica Brugnera Friulintagli, ricordando come la mezzofondista sia tesserata per una società professionistica negli Stati Uniti dove vive, e poi Elisa Molinarolo sesta nella finale olimpica dell'asta in competizione per l'Atletica Riviera del Brenta, lei che è delle Fiamme Oro, ma anche Zane Weir finalista olimpico nel getto del peso, atleta delle Fiamme Gialle che sarà impegnato con la maglia dell'Enterprise Sport&Service, e pure la campionessa europea del lancio del martello, Sara Fantini, in gara per il Cus Parma per concessione del suo gruppo dei Carabinieri.

© Getty Images

Tra gli altri interessanti attesi protagonisti, da segnalare nel getto del peso Nick Ponzio dell'Athletic Club 96 Alperia, tornato brillantemente in competizione da qualche settimana dopo i 18 mesi di squalifica per i tre controlli antidoping saltati, il primatista italiano dei 400 metri Luca Sito tesserato per Cus Pro Patria Milano e ancora per nessun gruppo militare, il bronzo della 20 km di marcia agli europei di Roma Francesco Fortunato, Enterprise Sport&Service/Fiamme Gialle, la semifinalista olimpica ma anche primatista italiana dei 400 ostacoli, Ayomide Folorunso, peraltro recentemente impegnata pure nella finale della Diamond League, in gara con la maglia del Cus Parma e concessa dalle Fiamme Oro, mentre tra i giovanissimi presenti vanno sottolineate in particolare le partecipazioni di due medagliati ai recenti mondiali under 20 di Lima in Perù, l’argento dell’alto Matteo Sioli in gara con la Studentesca Milardi Rieti e il bronzo del triplo Erika Saraceni tesserata per Bracco Atletica.

© Team Italia

Tra gli stranieri tesserati per società italiane, in gara la velocista argento olimpico con la 4x100, la britannica Amy Hunt per Assindustria Sport, e il mezzofondista tunisino Mohamed Jhinaoui quarto alle Olimpiadi nei 3000 siepi, che competerà per l' Athletic Club 96 Alperia.

LE 12 SQUADRE MASCHILI ISCRITTE

Enterprise Sport&Service, Avis Barletta, Athletic Club 96 Alperia, Atl. Firenze Marathon, Atl. Libertas Unicusano Livorno, Cus Pro Patria Milano, Pro Sesto Atl. Cernusco, La Fratellanza 1874 Modena, Cus Palermo, Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atl. Biotekna, Atl. Vicentina

LE 12 SQUADRE FEMMINILI ISCRITTE

Atl. Brescia 1950, Atl. Firenze Marathon, Atl. Libertas Unicusano Livorno, Cus Pro Patria Milano, Bracco Atletica, La Fratellanza 1874 Modena, Assindustria Sport, Atl. Brugnera Friulintagli, Cus Parma, Atl. Studentesca Rieti Andrea Milardi, Atl. Riviera del Brenta, Atl. Vicentina.