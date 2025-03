Diaz e Iapichino in finale nel triplo uomini e nel lungo donne degli Euroindoor di Apeldoorn

Nelle semifinali dei 60 ostacoli, fuori tra le donne sia Elisa Di Lazzaro che ripete in ogni caso il buon 8"05 di ieri in batteria, così come Giada Carmassi che invece si peggiora con 8"04 rispetto al suo nuovo personale di ieri di 7"98, mentre al maschile Lorenzo Simonelli conferma la sua condizione approssimativa per via del recente infortunio, e chiude quinto nella sua prova con 7"60, non lontano comunque dalla possibile qualificazione alla finale per ripescaggio ottenuta dallo spagnolo Abel Jordan con 7"58.