Diaz e Dallavalle nel triplo dei mondiali indoor per una storica doppietta

Nel pomeriggio Dester farà l'ultima delle sue 4 competizioni della giornata, poi toccherà a Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nelle batterie che danno accesso alla finale dei 1500 donne, seguite da quelle della stessa specialità al maschile con Federico Riva e Pietro Arese, mentre come già detto sul finire della serata ci sarà l'atto unico e decisivo del salto triplo maschile, a cui seguiranno le semifinali dei 400 donne, e le semifinali e finali dei 60 uomini, con l'eventuale della presenza di qualche azzurro impegnato nella mattinata.