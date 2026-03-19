ATLETICA

Diaz e Dallavalle nel triplo dei mondiali indoor per una storica doppietta

12 azzurri impegnati nella prima giornata dei campionati iridati al coperto in Polonia

di Redazione Sprintnews
19 Mar 2026 - 18:22
© Getty Images

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Andy Diaz e Andrea Dallavalle saranno domani sera in gara nella finale diretta a 12 del salto triplo maschile, sulla pedana dell'Arena di Torun in Polonia, in quella che sarà la prova clou per quanto riguarda i colori azzurri nella prima giornata della ventesima edizione dei campionati del mondo al coperto, in programma sino a domenica 22 marzo, in quanto i due azzurri si presentano con i favori del pronostico, con la possibilità di un loro duello per il successo e un conseguente doppio podio storico.

I due atleti si presentano alla competizione forti del doppio titolo, mondiale ed europeo di Diaz, l'anno scorso al coperto, che ne fa il campione in carica, mentre Dallavalle è invece reduce dal sensazionale argento con oro sfuggito all'ultimo salto, nel corso dei mondiali all'aperto di Tokyo, dove ha anche realizzato il suo nuovo personale di 17.64, mentre quello del suo compagno di nazionale è il 17,80 del primato nazionale.

Entrambi i saltatori hanno risparmiato energie nervose e fisiche durante l'inverno, disputando sola la gara dei campionati assoluti indoor di Ancona, dove Dallavalle ha vinto il titolo grazie alla misura di 16.99 rispetto al 16.90 dell'italo-cubano, secondo, ma facendo capire che i loro margini fossero ben superiori, pronti a dimostrarlo nella gara di domani dove sembrano presentarsi in eccellenti condizioni di forma.

Non sarà presente in gara il campione mondiale all'aperto, il portoghese Pedro Pablo Pichardo, nella disciplina che non ha registrato grandi acuti di prestazioni durante l'inverno, con la miglior misura attribuita all'agerino Yasser Mohammed Triki con 17,35, un centimetro meglio del cubano Andy Hechavarria con 17.34, mentre ci sarà anche l'altro cubano Lazaro Martinez, che ha vinto l'edizione di quattro anni fa a Belgrado, ma che non sembra nella forma di allora.

Oltre a Diaz e Dallavalle, altri 10 dei 26 atleti componenti la formazione italiana gareggeranno nella giornata inaugurale dei campionati, a iniziare nella prima mattinata da Dario Dester impegnato nei 60 metri dell'eptathlon, la prima delle sue sette fatiche che termineranno nella serata di sabato, per poi a seguire nelle batterie dei 60 piani maschili intesi come disciplina singola, vedere sui blocchi sia Filippo Randazzo che Samuele Ceccarelli, quest'ultimo campione europeo sulla distanza a Istanbul 2023, e infine sempre in mattinata nelle batterie dei 400 donne Alessandra Bonora, e in quelle degli 800 sempre al femminile Eloisa Coiro e Laura Pellicoro.

Nel pomeriggio Dester farà l'ultima delle sue 4 competizioni della giornata, poi toccherà a Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nelle batterie che danno accesso alla finale dei 1500 donne, seguite da quelle della stessa specialità al maschile con Federico Riva e Pietro Arese, mentre come già detto sul finire della serata ci sarà l'atto unico e decisivo del salto triplo maschile, a cui seguiranno le semifinali dei 400 donne, e le semifinali e finali dei 60 uomini, con l'eventuale della presenza di qualche azzurro impegnato nella mattinata.

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA PRIMA GIORNATA DEL 20 MARZO

10.05 60 M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60 M Batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
10.53 Lungo M Eptathlon: Dario Dester
11.08 400 F Batterie: Alessandra Bonora
12.35 800 F Batterie; Eloisa Coiro, Laura Pellicoro
12.57 Peso M Eptathlon: Dario Dester

18.16 Alto M Eptathlon: Dario Dester
18.22 1500 F Batterie: Ludovica Cavalli, Marta Zenoni
18.54 1500 M Batterie: Pietro Arese, Federico Riva
19.35 Triplo M Finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
19.42 400 F Semifinali: ev. Bonora
20.16 60 M Semifinali: ev. Ceccarelli, Randazzo
21.22 60 M Finale: ev. Ceccarelli, Randazzo

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