Dalia Kaddari punta decisa alla stagione all'aperto con grandi obiettivi sia a livello individuale che con la staffetta 4x100

"Amo la Sardegna, il suo clima ideale per allenarsi in quasi ogni periodo dell'anno, il mare, le bellezze del paesaggio, e soprattutto mi alleno a Cagliari in un splendido gruppo composto da ragazzi che mi aiutano quotidianamente in ogni tipo di lavoro in pista, supportata da un tecnico che stimo tantissimo, per cui non esiste per me nulla di meglio in questo momento".