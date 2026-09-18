Crippa e Arese guidano l'Italia nei Mondiali su strada in Danimarca

Yeman Crippa e Pietro Arese saranno i due atleti di punta della squadra azzurra nella seconda edizione dei Campionati Mondiali di corsa su strada, programmati a Copenaghen il 19 e 20 settembre, in una formazione composta da nove elementi complessivi rispetto agli otto della manifestazione di esordio a Riga nel 2023, impegnati nelle prove maschili e femminili del miglio, 5 km e mezza maratona.