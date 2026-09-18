Crippa e Arese guidano l'Italia nei Mondiali su strada in Danimarca
A Copenaghen 9 atleti italiani al via nelle prove del miglio, 5 km e mezza maratonadi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Yeman Crippa e Pietro Arese saranno i due atleti di punta della squadra azzurra nella seconda edizione dei Campionati Mondiali di corsa su strada, programmati a Copenaghen il 19 e 20 settembre, in una formazione composta da nove elementi complessivi rispetto agli otto della manifestazione di esordio a Riga nel 2023, impegnati nelle prove maschili e femminili del miglio, 5 km e mezza maratona.
Crippa, campione continentale proprio sui 21,097 km a Roma 2024, si presenterà all'appuntamento iridato di tale disciplina al termine di un 2026 molto positivo, iniziato proprio a febbraio sulla mezza maratona di Napoli dove ha migliorato con 59'01 il proprio record italiano, ma culminato con il primo grande successo in maratona a Parigi in aprile, grazie anche al nuovo personale di 2h'05'18, senza dimenticare il quarto posto nella finale dei 10.000 metri su pista degli Europei di Birmingham.
Nell'evento sulle strade della capitale danese che si disputerà domenica 20 settembre, il 29enne atleta trentino di origini etiopi, affronterà con legittime aspirazioni di un buon piazzamento atleti di enorme valore tecnico, anche se non sarà presente il fenomenale etiope Yomif Kejelcha che ha recentemente portato il record del mondo a 56'51, quali su tutti l'ugandese Joshua Cheptegei, i keniani Nicholas Kipkorir Kimeli, Daniel Ebenyo, l'etiope Tadese Worku, lo statunitense Conner Mantz, lo svedese Andreas Almgren e il francese Jimmy Gressier.
Arese, primatista italiano dei 1.500 metri in pista con il tempo di 3'30"74 ottenuto nella finale olimpica di Parigi 2024, sarà invece impegnato nel miglio dopo una stagione altalenante con alcuni ottimi riscontri cronometrici quali il record italiano proprio sui 1609,34 metri indoor a fine gennaio con 3'54"64, oltre che con la seconda prestazione personale di sempre sui 1.500 all'aperto con 3'31"87 in un meeting a Budapest in luglio, ma non è riuscito a esprimersi al meglio nei Campionati europei di Birmingham, chiudendo la finale in undicesima posizione e non confermando l'ottimo bronzo di Roma nel 2024.
Per il 26enne mezzofondista piemontese la gara di sabato 19 settembre sarà dunque l'occasione per chiudere al meglio il suo 2026, affrontando avversari di grande spessore quali il portoghese campione del mondo di Tokyo 2025 nei 1.500 metri, Isaac Nader, il tedesco Robert Farken, l'argento continentale Marino Bloudek e il duo statunitense Yared Nuguse e Vincent Ciattei.
Nelle altre gare a cominciare da quelle femminili, nel miglio di 1609,34 metri scenderà in strada sempre sabato mattina Ludovica Cavalli, in un contesto importante tra cui su tutte dovrebbero primeggiare le etiopi Freweyni Hailu e Birke Haylom, oltre che la francese Agathe Guillemot, poi nella stessa giornata sui 5 km avrebbe dovuto essere presente Micol Majori, forte del bronzo europeo di Birmingham sui 5.000 metri in pista, ma ha rinunciato nelle ultime ore per una scelta condivisa con il tecnico Stefano Baldini, mentre domenica 20 settembre sulla mezza maratona saranno in gara la primatista nazionale con 1h08'27, Sofiia Yaremchuk, ed Elvanie Nimbona, in una prova dove la favorita d'obbligo sembra essere la fenomenale keniota Agnes Ngetich.
Nelle competizioni maschili, infine, da seguire per i colori italiani a fianco di Crippa sui 21,097 km di domenica 20, il campione italiano di specialità Badr Jaafari insieme ad Alberto Mondazzi, mentre sui 5 km di sabato 19 saranno impegnati Francesco Guerra e Konjoneh Maggi che avranno l'opportunità di gareggiare fianco a fianco con il fuoriclasse norvegse Jakob Ingebrigtsen.
ORARIO GARE SABATO 19 SETTEMBRE
10.10: Miglio (1609,34 metri) femminile
10.30: Miglio (1609,34 metri) maschile
14.10: 5 chilometri femminile
14.40: 5 chilometri maschile
ORARIO GARE DOMENICA 20 SETTEMBRE
09.10: Mezza maratona femminile
09.45: Mezza maratona maschile
LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE
Pietro Arese (miglio)
Yeman Crippa (mezza maratona)
Francesco Guerra (5km)
Badr Jaafari (mezza maratona)
Konjoneh Maggi (5km)
Alberto Mondazzi (mezza maratona)
LA SQUADRA AZZURRA FEMMINILE
Ludovica Cavalli (miglio)
Elvanie Nimbona (mezza maratona)
Sofiia Yaremchuk (mezza maratona)