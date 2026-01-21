Ceccarelli in cerca del minimo per i mondiali indoor sui 60 metri del Bauhaus Galan di Stoccolma

Tra gli altri iscritti alla gara dei 60 metri che sarà strutturata tra batterie e finale dei 6 migliori tempi, sarà sui blocchi anche il fenomenale 24enne sprinter giamaicano Kishane Thompson, l'uomo più veloce del mondo nel 2025 con il suo 9"75 realizzato sui 100 metri a Kingston, argento ai mondiali di Tokyo superato dal connazionale Oblique Sevile, stesso metallo ottenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove fu superato di pochi millesimi dallo statunitense Noah Lyles, il quale ha corso solo una volta i 60 indoor in 6"56 ad Astana nel 2025, mentre pochi giorni fa, all'aperto nella sua nazione, ha corso la distanza all'aperto in 6"52 con vento a favore di +1,2 m/s.