Ceccarelli in cerca del minimo per i mondiali indoor sui 60 metri del Bauhaus Galan di Stoccolma

Il campione europeo indoor di Istanbul 2023, impegnato nel primo grande meeting internazionale dell'anno dove sfiderà tra gli altri il britannico Azu e il giamaicano Thompson

di Redazione Sprintnews
21 Gen 2026 - 13:13
© Fidal/Colombo

Samuele Ceccarelli gareggerà domani sera sui 60 metri indoor del Bauhaus Galan di Stoccolma, il primo grande evento della stagione al coperto, tappa silver del World Indoor Tour, in una competizione dove si presenta con il miglior accredito tra gli iscritti in virtù del suo personale di 6"47 realizzato in occasione della semifinale dei campionati europei di Istanbul 2023, da lui poi vinti con 6"48 nell'atto conclusivo quando si lasciò alle spalle di 2 centesimi Marcell Jacobs per quella che fu una storica doppietta della squadra italiana.

Il 26enne velocista toscano non è riuscito nelle due stagioni seguenti a ritrovare i perfetti meccanismi che lo issarono sul tetto di Europa al coperto, con un miglior crono di 6"65 sui 60 nel 2024 e l'eliminazione in batteria nei mondiali indoor di Glasgow, e di 6"64 nel 2025 contraddistinto dal raggiungimento delle semifinali agli europei sempre al coperto di Apeldoorn, oltre che dalla mancata qualificazione ai mondiali di Nanchino, ma quest'anno ha la possibilità di puntare ancora ai mondiali indoor che si disputeranno a Torun in Polonia, a patto di realizzare il minimo richiesto di 6"59 che certamente è nelle sue potenzialità.

Ceccarelli, che ha debuttato in stagione nel Memorial Giovannini di sabato 17 gennaio ad Ancona, ha mostrato una condizione ancora da migliorare con il suo 6"67 in finale battuto dal cubano Hernandez, per cui la gara di Stoccolma dove affronterà avversari fortissimi a iniziare dal campione mondiale ed europeo in carica, il 24enne britannico Jeremiah Azu dotato di un personale di 6"49, sarà certamente per lui di grande stimolo e potrebbe essere l'occasione per il grande rilancio atteso dopo due anni complicati da vari problemi.

Tra gli altri iscritti alla gara dei 60 metri che sarà strutturata tra batterie e finale dei 6 migliori tempi, sarà sui blocchi anche il fenomenale 24enne sprinter giamaicano Kishane Thompson, l'uomo più veloce del mondo nel 2025 con il suo 9"75 realizzato sui 100 metri a Kingston, argento ai mondiali di Tokyo superato dal connazionale Oblique Sevile, stesso metallo ottenuto alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove fu superato di pochi millesimi dallo statunitense Noah Lyles, il quale ha corso solo una volta i 60 indoor in 6"56 ad Astana nel 2025, mentre pochi giorni fa, all'aperto nella sua nazione, ha corso la distanza all'aperto in 6"52 con vento a favore di +1,2 m/s.

© Colombo/Fidal

Nell'evento svedese saranno impegnati altri italiani, iniziando dai 60 donne con Gaya Bertello e Gloria Hooper in una competizione dove spiccano in particolare i nomi delle sorelle giamaicane Tina e Tia Clayton, entrambe facenti parte della squadra giamaicana di staffetta 4x100 che ha vinto l'argento mondiale a Tokyo 2025, poi sui 400 sempre al femminile parteciperà Clarissa Vianelli ed infine, sui 1500 metri maschili è iscritto Giuseppe Gravante.

Da seguire con estremo interesse a livello cronometrico la gara dei 1500 donne dove sarà presente la 20enne etiope Birke Haylom, primatista del mondo under 20 sulla distanza al coperto con 3'58"43 del 2024, anno in cui ha corso all'aperto in 3'53"22, di fatto al suo primo anno da assoluta pur avendo già avuto varie esperienze in tal senso nei principali campionati internazionali, che potrebbe puntare a una grande prestazione in quanto annunciata in eccellente condizione di forma.

