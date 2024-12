Buon compleanno a Gout Gout che compie oggi 17 anni

In ogni caso per Gout un compleanno molto felice, augurandogli soprattutto di non farsi travolgere da tutta questa improvvisa notorietà che gli è caduta addosso perché ai grandi onori, come quelli che sta ricevendo in questo momento, corrispondono pure grandi oneri quali su tutti quello di confermare tutto il suo potenziale, già dal prossimo anno e per quelli a venire, ricordando sempre che per diventare un grande campione si deve passare attraverso varie transizioni molto delicate, come affermato anche dalla massima autorità mondiale dell'atletica, il presidente di World Athletics Sebastian Coe, che così si è espresso su Gout: "È un talento eccezionale ma tante sfide ora lo attendono in quanto il passaggio dalle categorie giovanili a quelle assolute è la fase più difficile per ogni atleta".