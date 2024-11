Battocletti terza nella Cinque Mulini di Cross che l'Italia non vince dal 1990

Tra le altre azzurre nella prova inserita per la prima volta in calendario nel mese di novembre, con l'obiettivo di dare delle indicazioni in vista dei prossimi campionati europei di corsa campestre programmati per l'8 dicembre in Turchia ad Antalya, al quinto posto si piazza Ludovica Cavalli con 19'13, al sesto Valentina Gemetto con 19'21, al settimo Elisa Palmero in 19'26, all'ottavo Nicole Svetlana Reina in 19'46 e al decimo Federica Del Buono con 19'52.