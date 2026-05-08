Tennis, accordo Fitp-Icsc per acquisizione licenza ATP 250 di Bruxelles

La Federazione italiana tennis e padel (Fitp) e l'Istituto per il credito sportivo e culturale (Icsc) hanno formalizzato un accordo per il finanziamento legato all'acquisizione di un nuovo torneo ATP 250 che entrerà nel calendario internazionale sotto l'organizzazione italiana. L'operazione prevede un finanziamento da 10 milioni di euro concesso da ICSC a sostegno dell'investimento federale per l'acquisizione della licenza (Class Membership) e dei diritti del torneo attualmente disputato a Bruxelles. L'accordo, riferisce una nota, rappresenta un passaggio strategico nel percorso di rafforzamento della presenza italiana nel circuito internazionale e si inserisce in una fase di crescita strutturale del movimento, trainata dall'aumento dei praticanti, dal successo degli eventi e dai risultati sportivi di vertice.

L'intesa si inserisce in una collaborazione strutturata e continuativa tra FITP e ICSC, sviluppata nel tempo a sostegno del rafforzamento del tennis italiano. La sinergia tra risorse federali e strumenti finanziari agevolati garantiti da ICSC ha consentito di accompagnare gli investimenti sui territori, favorire l'ammodernamento e l'ampliamento della dotazione infrastrutturale dei Circoli e sostenere la realizzazione di nuovi impianti e coperture. Parallelamente, la collaborazione ha contribuito al supporto di operazioni di rilievo internazionale, rafforzando il posizionamento competitivo del tennis italiano e accompagnando una crescita del movimento sempre più solida, diffusa e sostenibile nel lungo periodo.

«È un investimento che consolida il posizionamento dell'Italia nel tennis mondiale», ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente Fitp. «Portiamo nel nostro Paese un nuovo asset internazionale, coerente con la crescita del sistema e con la domanda sempre più forte di tennis». «Con il finanziamento dell'acquisizione della licenza ATP 250 consolidiamo la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel», ha dichiarato Antonella Baldino, Amministratrice Delegata di Icsc. «Una operazione strategica e un modello di intervento che coniugano sostenibilità finanziaria, visione industriale e impatto sul territorio, tre dimensioni che definiscono il mandato di Banca di sviluppo a supporto della crescita e dell'internazionalizzazione del sistema sportivo italiano». Il nuovo torneo contribuirà ad ampliare l'offerta di eventi di alto livello in Italia, rafforzando l'attrattività del Paese nel calendario ATP e generando ricadute positive in termini sportivi, economici e di sviluppo territoriale. Con questa operazione, la Fitp prosegue nella strategia di costruzione di un sistema sempre più competitivo, integrato e sostenibile, capace di valorizzare la crescita del tennis italiano anche sul piano organizzativo e infrastrutturale.