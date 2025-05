Battocletti polverizza dopo 28 anni il record italiano dei 3000 metri nella Diamond League in Marocco

Nel salto con l'asta la primatista italiana Roberta Bruni non ripete la brillante prova di Doha dove aveva chiuso al secondo posto, ma ottiene in ogni caso una buona quinta posizione con 4,50 nella prova vinta dalla statunitense Katie Moon con 4.73, e anche per questa competizione di salti in elevazione misure non straordinarie a dimostrazione probabilmente di una situazione climatica non ideale.