Ciclismo: la 19enne Swierenga vince il Giro della Toscana donne

30 Ago 2026 - 20:00
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La canadese Sidney Swierenga, 19 anni, è la vincitrice del 30/o Giro ciclistico internazionale della Toscana femminile concluso oggi a Montecatini Terme dopo quattro tappe. L'atleta portacolori della squadra polacca Liv Alula Jayco, tra i talenti emergenti del ciclicmo femminile, ha prevalso su 157 concorrenti coprendo l'intero percorso di gara lungo 373,9 km in 9h 42'53" alla media di 38.491 km/h. Al secondo posto l'olandese Malou Eisen a 15" e al terzo Victoire Berteau (Fra) a 33". Sesta l'italiana Nadia Quagliotto a 1'06''. La Swierenga ha vinto la terza tappa di Segromigno (Lucca) per distacco. Oggi si è corsa l'ultima frazione del Giro, da Lucca a Montecatini Terme, di 146 km con 8 gran premi della montagna, ed è stata vinta in volata dalla francese Victoire Berteau dopo una lunga fuga di un gruppo formato dalle prime sette atlete della classifica generale. Nel tempo diverse vincitrici del Giro della Toscana donne sono state poi protagoniste al campionato del mondo, anche con vittorie iridate tipo la lituana Edita Pucinskaite e la bielorussa Zina Stahurskja.

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