Battocletti nel Campaccio Cross Country per confermare il successo dell'anno scorso
L'assoluta icona dell'atletica italiana femminile nel mondo, inizia la nuova stagione agonistica nella classica corsa campestre lombardadi Redazione Sprintnews
© Sportmedia.es/Campaccio
Nadia Battocletti sarà l'attesa protagonista della 69esima edizione del Campaccio Cross Country, la tradizionale corsa campestre in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, con l'obiettivo di ripetere sui 6 km del percorso riservato alle donne, il successo dell'anno scorso per quello che sarà il suo debutto agonistico nel 2026 dopo aver salutato il 2025, il 31 dicembre scorso, con la vittoria sui 5 km in strada della BOclassic a Bolzano.
Nella gara valida quale tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, che vedrà la luce in data insolita rispetto a quella abituale del 6 gennaio giorno dell'Epifania, per via della vicinanza con i mondiali di specialità disputati il 10 gennaio a Tallahassee in Florida, la 25enne fenomenale mezzofondista trentina rinnoverà la sua rivalità contro la burundese Francine Niyomokunzi, che vinse l’edizione del 2024 battendola per quattro secondi, affrontando tra le altre la burundese di nascita Elvanie Nimbona, ora diventata cittadina italiana, la sua connazionale che gareggia ancora per il Burundi Micheline Niyomahoro, da poco sposatasi con Yohanes Chiappinelli, oltre che la britannica Emily Collinge, specialista di corsa in montagna, che due settimane fa ha vinto il Cross della Vallagarina a Rovereto.
In chiave azzurra da seguire anche Lucia Arnoldo, Laura ed Elena Ribignini, Adele Roatta, Federica Borromini e Chiara Spagnoli.
LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI ALLA VIGILIA
"Non ho una idea di tattica ma spero che la gente si diverta quanto noi a correrla. Il Campaccio è il cross a cui ho partecipato di più, già da piccolina ho vinto tutte le categorie, lo scorso anno anche quella delle assolute, sono felicissima di esserci ancora. L’obiettivo della stagione invernale è preparare bene i 3000 metri dei Mondiali indoor”.
© Grana/Fidal
GARA MASCHILE
L’ugandese Dolphine Chelimo guida la starting list della gara maschile sui 10 km del percorso, in virtù del settimo posto nell’ultima edizione dei mondiali di cross e del secondo posto ai suoi campionati nazionali di Kampala a fine 2025, mentre gli altri atleti da seguire con maggior interesse e che potranno lottare per le prime posizioni saranno il tunisino Mohamed Jhinaoui che gareggerà per la quinta volta in carriera al Campaccio, il keniano Matthew Kipkoech Kipruto al suo debutto nell'evento, il burundese Celestine Ndikumana alla terza presenza, il connazionale di quest'ultimo Therence Bizoza pure lui per la prima volta nella manifestazione, ma anche il ruandese Yves Nimumbona terzo nel 2024 nella sua unica precedente esperienza sui prati di San Giorgio su Legnano.
Il miglior atleta italiano in gara sarà Ala Zoghlami, specialista dei 3.000 siepi, che ha stabilito il record personale con 8’14”06 in occasione delle batterie delle Olimpiadi di Tokyo 2021 qualificandosi per la finale, ma da seguire pure Abderrazzak Gasmi, Enrico Vecchi vincitore nel cross di Vallagarina lo scorso 11 gennaio, Amorin Gerbeti, Mustafà Belghiti, Francesco Mazza, Andrea Soffientini, Aymen Ayachi e Nicola Duchi.
Va infine ricordato come il Campaccio Cross Country rappresenti un'eccellenza nell'ambito delle corse campestri nel mondo, grazie anche a una continuità che ha garantito all’evento il conferimento della World Athletics Heritage Plaque e diverse altre onorificenze.