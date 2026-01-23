Battocletti nel Campaccio Cross Country per confermare il successo dell'anno scorso

"Non ho una idea di tattica ma spero che la gente si diverta quanto noi a correrla. Il Campaccio è il cross a cui ho partecipato di più, già da piccolina ho vinto tutte le categorie, lo scorso anno anche quella delle assolute, sono felicissima di esserci ancora. L’obiettivo della stagione invernale è preparare bene i 3000 metri dei Mondiali indoor”.