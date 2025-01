Battocletti festeggia l'anno nuovo con il primo successo nel Campaccio

Nella classica corsa campestre che si disputa ininterrottamente da 68 anni a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, anche se in realtà solo a livello maschile in quanto quella femminile ha visto la prima edizione nel 1970, e quella annuale poi solamente dal 1975, gara praticamente in solitaria sin dall'inizio dei tre giri in programma per Battocletti, mentre al secondo posto si piazza l'altra azzurra Elisa Palmero in 21'58 e terza la finlandese Susanna Saapunki con 22'06.