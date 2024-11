Battocletti favorita nella Cinque Mulini di corsa campestre che l'Italia non vince dal 1990

"Sono in salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle per cui sono pronta per la Cinque Mulini. Conosco questa gara sin da bambina, quando era una corsa campestre che mi permetteva di confrontarmi, da cadetta, con le ragazze di altre regioni. Le previsioni parlano di una domenica uggiosa? Per me sarebbe perfetto. Dopo San Vittore Olona correrò in un altro cross Gold del World Tour, ad Alcobendas, in Spagna il 24 Novembre prima degli Europei di Antalya e della Boclassic di Bolzano".