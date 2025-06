Battocletti e Furlani grandi stelle azzurre nel Golden Gala Pietro Mennea

Il discorso su Furlani in pedana vale esattamente per Battocletti ogni volta che scende in gara, su qualsiasi superficie, con prestazioni sempre garantite in termini di piazzamenti o di crono come anche nelle due ultime uscite in pista con il nuovo primato italiano a Rabat nei 3000 metri, o come a Rovereto dove ha sfiorato di 4 centesimi quello dei 1500, per cui all'Olimpico sui 5000 metri sarà sfida straordinaria con la keniana duplice campionessa olimpica proprio in tale disciplina e anche nei 10.000, dove Nadia fu argento, senza naturalmente dimenticare un'altra fenomenale mezzofondista quale l’etiope Gudaf Tsegay, primatista del mondo sulla distanza con l'incredibile 14'00"21.