Battocletti domina senza problemi il campionato italiano di cross a Cassino

Nadia Battocletti conquista a Cassino sui prati del Campus Folcara il suo quinto titolo italiano consecutivo di cross, al termine degli 8 km del percorso da lei corsi con estrema scioltezza, e da metà gara in avanti in solitaria per chiudere con il tempo di 27'20, mentre negli altri due posti del podio si piazzano Valentina Gemetto seconda in 28'12, e Nicole Reina terza in 28'24.