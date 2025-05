Battocletti debutta nelle gare in pista sui 3000 metri della Diamond League in Marocco

Nel getto del peso si ripresenta ancora in pedana Leonardo Fabbri, campione europeo di Roma 2024 e vincitore del trofeo della Diamond l'anno scorso, alla quarta gara in una settimana dopo il 20,79 di domenica scorsa a Neustadt in Germania, il 21,21 di Savona mercoledì e il 21,63 di Zagabria in Croazia giovedì, in una prova dove ci sarà anche l'altro azzurro e suo compagno di allenamento Zane Weir, oltre che avversari di grande spessore quali su tutti il fenomenale statunitense Joe Kovacs, e poi il suo connazionale Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell e il neozelandese Tom Walsh.