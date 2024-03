Atletica, Zaynab Dosso regala il bronzo all'Italia nei 60 metri ai Mondiali Indoor

ATLETICA LEGGERA

L'emiliana ha chiuso in 7"05 alle spalle dell'atleta di Saint Lucia Julien Alfred e della polacca Ewa Swoboda

© Francesca Grana/FIDAL Zaynab Dosso regala uno splendido finale per l'Italia nella seconda giornata dei Mondiali Indoor di atletica leggera. La giovane emiliana ha centrato il bronzo nei 60 metri femminili dopo aver visto sfuggire per una manciata di centesimi l'oro andato all'atleta di Saint Lucia Julien Alfred. La 24enne di Rubiera ha confermato quanto già visto nel corso della stagione che le ha regalato il record italiano chiudendo sul gradino più basso del podio.

La giovane reggiana si è presentata a Glasgow con un biglietto da visita come il crono realizzato a Torun che l'aveva vista balzare a 7"02, tuttavia confermarsi era veramente complicato. L'atleta delle Fiamme Azzurre è però maturata nelle ultime stagioni e la dimostrazione è arrivata sin dalle batterie dei 60 metri femminili dove non ha strafatto vincendo agevolmente la propria batteria in 7"10 e rialzandosi nel finale.

In semifinale l'atleta di origine africana ha alzato i giri del motore correndo appaiata all'americana Aleia Hobbs (detentrice del secondo tempo di sempre al coperto) terminando a un solo centesimo in 7"05. Miglior tempo per la polacca Ewa Swoboda che ha impressionato ancora una volta tagliando il traguardo in 6"96 (miglior tempo del 2024) precedendo l'atleta di Saint Lucia Julien Alfred, vincitrice della terza semifinale in 7"03.

L'allieva di Giorgio Frinolli però ha tenuto il meglio per la finale dove, grazie a una prova tanto accorta quanto filante, si è messa sulle tracce di Swoboda che è calata proprio nel momento più bello vedendosi soffiare l'oro da parte di Alfred che si è imposta in 6"98 contro il 7"02 della polacca. Rimonta imperante per Dosso che ha avvicinato l'argento nell'ultimo tratto e ha chiuso in 7"05 a soli sette centesimi da quel titolo mondiale che un giorno potrebbe diventare realtà.