Atletica, World Relays: tutte le staffette azzurre si qualificano a Tokyo 2020

Grande prova di Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu ai World Relays di Chorzow, in Polonia. Gli Azzurri sono in finale della 4x100 con il miglior tempo delle batterie in 38.45, centrando le Olimpiadi di Tokyo e i Mondiali di Eugene 2022. Buone notizie anche dalle donne: Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa volano in finale con il tempo di 44.02 in batteria: già qualificate per Tokyo, c'è il biglietto per i Mondiali di Eugene 2022.

ansa