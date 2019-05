Atletica, Tortu: "Una delle giornate più belle: la dedico a mio fratello"

24/05/2019

Non c'è spazio per le recriminazioni, solo per la gioia: "Purtroppo trovo sempre tanto vento, che sia contro o a favore... - racconta Filippo Tortu a Mediaset dopo il 9''97 nella Fastweb Cup - ma è una delle giornate più belle della mia vita: cosa potevo chiedere di più all'esordio stagionale nei 100 metri? Dedico questa prestazione a mio fratello Giacomo, mi ha aiutato molto negli allenamenti".