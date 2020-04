Atletica, morto Donato Sabia: aveva contratto il coronavirus

L'atletica italiana piange Donato Sabia, altra vittima del coronavirus. Il 57enne ex mezzofondista e velocista italiano, due volte finalista degli 800 metri piani ai Giochi olimpici, da giorni era ricoverato all'ospedale di Potenza in terapia intensiva dopo aver perso il padre sempre per il Covid-19. Sabia era presidente del comitato regionale della Basilicata della Fidal.