Atletica, Jacobs torna in pista: "Sto bene, ai Mondiali ci sarò"

DI NUOVO AL VIA

L'uomo più veloce del mondo ha superato il virus preso in Kenya: "Peccato, le condizioni erano perfette per me"

L'oro olimpico nei 100 metri, nonché l'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs è pronto per la nuova stagione. L'italiano non si accontenta e in questo 2022 vuole migliorarsi ancora, puntando al Golden Gala di Roma: "Non vedo l'ora di gareggiare al Golden Gala, credo che sia l'appuntamento dell'anno a cui voglio arrivare più preparato. So che ci saranno degli avversari fortissimi che vogliono venire a battermi in casa, ormai io giro con un bersaglio più grande di me sulla schiena perché tutti vogliono cercare di battermi, arriverò all'Olimpico più preparato possibile, sarà l'evento in casa davanti alla mia gente".

Jacobs ha già mostrato dei miglioramenti dopo le Olimpiadi: "Nella parte indoor sono migliorato di sei centesimi rispetto allo scorso anno che nella prima fase di transizione è tanto nei 100 metri magari con vento a favore posso credere di fare un ottimo tempo. Posso migliorare veramente tanto, stiamo lavorando su tanti aspetti tecnici alla fine sono due anni che io faccio ufficialmente di 100 metri, cercherò di dare il massimo come sempre rimanendo me stesso, anche se sono l'uomo più veloce del mondo ".

Prima però Marcell Jacobs deve recuperare pienamente dopo il rinvio dell'esordio stagionale in Kenya per un virus intestinale: "Abbiamo ripreso e torno in pista per vedere com'è la situazione. Sicuramente ho perso tantissimo della preparazione e devo vedere di quanto tempo avrò bisogno per spingere veramente al 100%, ma mi sento bene".

A luglio ci saranno i Mondiali negli Stati Uniti: "Non c'è alcun tipo di problema, mancano due mesi e ho tutto il tempo per recuperare quindi meglio essermi fermato adesso che a ridosso del Mondiale. Peccato solo per Nairobi perché le condizioni in gara erano perfette per me".