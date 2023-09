Atletica, Jacobs lascia il suo storico allenatore Camossi: "Difficile, ma giusto"

UFFICIALE

L'oro olimpico dei 100 metri: "Fatta la storia insieme, ora mi serviva un cambiamento". Ipotesi estero

Marcell Jacobs ha lasciato il suo storico allenatore Paolo Camossi. Le voci di una separazione tra il velocista italiano ed il suo mentore si rincorrevano da tempo ed avevano destato scalpore alcune assenze del tecnico a bordo pista durante gli ultimi impegni dell'atleta azzurro. "È vero la nostra collaborazione si è esaurita. Paolo non è più il mio allenatore", ha spiegato l'atleta oro olimpico a La Gazzetta dello Sport.

Vedi anche Sprintnews Jacobs terzo a Zagabria in 10″08 controvento "Insieme abbiamo scritto la storia dell'atletica italiana e mondiale. Abbiamo condiviso momenti bellissimi. Ma la vita ha le sue fasi e siamo arrivati alla conclusione che sia giusto separare le nostre strade. È stata una decisione difficile, non lo nascondo. Paolo - ha aggiunto - è stato per me una guida importante, fondamentale. Gli auguro di avere fortuna e successo nella futura carriera professionale. Anche se le nostre strade si dividono, resta per me un grande coach".

"Avverto la necessità di un cambiamento totale, di nuovi stimoli e, soprattutto, un gruppo con il quale condividere le sessioni di lavoro più dure - ha proseguito Jacobs - . Io e la mia famiglia lasceremo Roma: ci sono diverse opzioni sul tavolo, in Italia e all'estero. Andranno valutate con estrema attenzione".