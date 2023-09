Jacobs terzo a Zagabria in 10″08 controvento

Il keniano Omanyala vittorioso con 9"94

Ancora una positiva prestazione del campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs che, nell’ultima gara della sua stagione a Zagabria, nel Memorial Boris Hanzekovic valido quale prova Gold del Continental Tour, ha chiuso al terzo posto con un ottimo 10″08, crono che considerato anche il leggero vento contro di -0.9, può essere considerato il suo migliore del 2023 all’aperto che l’ha visto in gara altre quattro volte oltre ad oggi, con il debutto a Parigi in Diamond League a giugno con 10″21, poi il ritorno direttamente ai Mondiali di Budapest a causa di alcuni problemi fisici, con 10”15 in batteria e in 10”05 nella semifinale, tempo quest’ultimo con cui è anche arrivato settimo nella tappa della Diamond League di Xiamen in Cina della scorsa settimana.

Davanti al velocista il primatista africano Ferdinand Omanyala vittorioso con 9″94 e il giovane giamaicano Oblique Seville secondo in 10″07, mentre abbastanza staccati hanno chiuso lo statunitense oro mondiale in staffetta Brandon Carnes, quarto al traguardo in 10″27, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, finalista a Budapest, quinto con 10″29, l’altro velocista USA Kyree King con 10″31, prealtro vincitore dopo circa un’ora dei 200 metri in 20″11, e l’altro giamaicano Rohan Watson con 10″32.