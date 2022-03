Atletica, Jacobs: "Ho dimostrato che l'oro di Tokyo non era per caso"

FELICE E COMMOSSO

L'azzurro dopo l'oro nei 60 metri ai Mondiali indoor: "Ecco il frutto di duro lavoro fatto negli anni"

"Sono arrivato qui cercando di trovare la migliore condizione, sapevo di dover andare il più forte possibile in finale e ho dimostrato di essere il più forte quando conta davvero. Grazie a tutti per il supporto". Marcell Jacobs commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria nei 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado. "Era importante dimostrare che quello che ho fatto alle Olimpiadi non era un caso, ma il frutto del duro lavoro. Questa gara non era la mia ma sono riuscito a conquistarla - ha aggiunto non nascondendo la commozione -La volevo, sul traguardo mi sono buttato come non ho mai fatto. Ora non vedo l'ora di tornare a fare i cento metri".

"Siamo partiti bene con la prima gara, ora l'obiettivo è confermarci nella stagione all'aperto - ha aggiunto Jacobs - Sono contento, devo ringraziare tutto il team. Poi oggi è la festa del papà, come festeggiare meglio davanti ai mio figlio. Un augurio a tutti i papà. Il mio bambino era qui e non si poteva festeggiare in modo migliore. Ho pensato prima della gara che se dovessi vincere tutte le tre

grandi gare avrei vinto tutto. Dopo le Olimpiadi anche la seconda è andata". Una dedica al tecnico Paolo Camossi. "Un pensiero al padre che non sta vivendo un periodo felice. Con Camossi abbiamo vissuto momenti non facili ma abbiamo tenuto duro e lavorato con determinazione".

Anche Palazzo Chigi celebra su Twitter l'oro di Jacobs: "Marcell Jacobs si conferma il più veloce di tutti laureandosi campione del mondo indoor sui 60 metri. Complimenti".