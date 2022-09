Atletica, Jacobs: "Agli Europei farò 100 e 200 metri"

DA TRENTO

"Dopo le Olimpiadi adesso sogno di andare nello Spazio...". Il suo tecnico Camossi: "Battere Bolt è un po' una forzatura"

"Agli Europei 2024 faremo 100 e 200 e già l'anno prossimo faremo qualche 200". Lo ha detto Marcel Jacobs durante la serata "Il ritorno del re", organizzata per la prima serata del Festival dello sport di Trento. "Nel suo palmares manca l'oro mondiale, Quest'anno a vedere gli altri correre e noi in infermeria è servito, se serve avere più voglia, ma lui ne ha già tanta. E poi io sostengo che un atleta deve avere un curriculum importante, sono due anni che ci provo a fargli fare i 200 e ogni volta salta fuori qualche problema, quindi dovrò inventarmi qualcosa..", lo aveva incalzato poco prima il suo allenatore, Paolo Camossi. "Dire che ci alleniamo per battere Bolt è un po' una forzatura. Certo che è normale che uno come Marcel pensi a diventare sempre il migliore. Io ho voglia di essere il migliore quindi speriamo che questa combinazione porti qualcosa di ancora migliore di quello che c'è stato finora", ha spiegato il tecnico del velocista azzurro.

"Fin da piccolo avevo degli idoli nello sport e puntavo a vincere il più possibile per essere fonte di ispirazione per i tutti, un esempio per far capire a tutti che quando si ha un sogno bisogna lavorare tanto, crederci per poterlo realizzare. Io sono stato un ragazzo come tanti che ne ha passate di tutti i colori, a livello personale e in pista, ma ho creduto in questo sogno e l'ho raggiunto", ha aggiunto Jacobs.

Il campione olimpico ha affermato che nelle difficoltà si deve riuscire a trasformare "un problema in una occasione. Ognuno ha un talento, bisogna scoprirlo e lavorarci". Sogni? "Vincere le Olimpiadi e andare nello Spazio. Il primo l'abbiamo fatto...Ma sono sicuro che piano piano riuscirò a raggiungere anche quello", ha scherzato.