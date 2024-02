Atletica, gli Europei tornano a Roma dopo 50 anni. Mei: "Mai così forti"

LA PRESENTAZIONE

Presentato in Campidoglio il grande evento in programma dal 7 al 12 giugno

Un 'antipasto' a cinque cerchi in uno scenario da sogno. Dentro la cornice dell'Olimpico e del rinnovato Parco del Foro Italico, Roma si metterà il vestito più bello ospitando dal 7 al 12 giugno gli Europei 2024 a cinquanta giorni dai Giochi di Parigi. Un evento che cade nel momento d'oro dell'atletica azzurra, forte dei risultati esaltanti ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo, consolidati in queste ultime stagioni grazie anche alla Next Generation che avanza a ritmo di record non solo nazionali, come Mattia Furlani fresco primatista mondiale U20 indoor del salto in lungo. Nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, alla presenza di campioni olimpici come Massimo Stano e Antonella Palmisano e stelle emergenti, da Furlani a Zaynab Dosso, è stata presentata una edizione che la Fidal, gli organizzatori e le istituzioni comunali garantiscono sarà la più bella e affascinante di sempre.



Organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e Salute, Fidal) e da European Athletics, l'evento torna in Italia a cinquant'anni esatti di distanza dall'ultima edizione ospitata nel 1974, anche allora nella Capitale. "La città è pronta a rivivere quelle emozioni e a scrivere un'altra pagina memorabile di sport insieme al resto del Paese. Saranno sei giorni entusiasmanti per un grande evento internazionale a cui Roma farà da palcoscenico", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs saranno presenti tutti i migliori atleti azzurri alle prese con un anno intensissimo che intendono onorare al meglio per certificare un brillante stato di salute dell'intero movimento mai avuto in passato.

"È una straordinaria occasione per il nostro Paese, con una squadra forte come non lo è mai stata prima. L'atletica italiana sta vivendo un momento straordinario, confermato dai recenti risultati, per un totale di 17 record italiani in 9 specialità diverse nelle ultime tre settimane. Gli Europei di Roma 2024 saranno l'occasione per mostrare la crescita del nostro movimento e il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi. Stiamo lavorando insieme con un solo obiettivo: avere i migliori campionati della storia", ha dichiarato il presidente della Fidal e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei.

Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, gli Europei a Roma "riscrivono la storia e premiano la credibilità internazionale della Federazione presieduta da Stefano Mei, celebrando idealmente i grandi risultati ottenuti dall'intero movimento negli ultimi anni, sulla scia del sensazionale record ottenuto ai Giochi di Tokyo 2020". L'evento con il suo impatto scenografico offerto dal Parco del Foro Italico, servirà anche da spinta per ottenere l'assegnazione dei Mondiali del 2027, a cui punta la Fidal. A Roma i campioni dell'atletica si esibiranno per sei giorni consecutivi e saranno i protagonisti di una competizione articolata in 11 sessioni complessive di gara e 24 diverse discipline. Le medaglie in palio saranno 141 e, ad oggi, quasi 1600 atleti appartenenti a 47 federazioni europee compongono la lista preliminare delle iscrizioni alle gare, che verranno completate entro il 30 maggio. "Tra i più attesi proprio Mattia Furlani, 19enne di Marino (Roma), che 'giocherà' in casa. "Se mi immagino uno stadio pieno tutto per me? Magari, sono uno romanista sfegatato e l'ho visto tante volte l'Olimpico pieno. Sarebbe qualcosa di eccezionale e incredibile per un evento e uno sport come l'atletica non paragonabile come fama al calcio. Si', sarebbe qualcosa di impressionante".

