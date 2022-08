Atletica, Europei: Dallavalle è argento nel triplo, delude Ihemeje  

EUROPEI ATLETICA

Sorride l'Italia, che centra la quarta medaglia agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. Un podio che arriva dal salto triplo, e da Andrea Dallavalle. L'atleta azzurro, classe '99, rischia grosso nei primi tre salti: due nulli in avvio lo costringono al tutto per tutto nella terza prova, dove arriva però un incoraggiante 16.81. Il salto decisivo, per lui, è il quinto: 17.04 e medaglia d'argento in tasca per il 22enne, che era stato medaglia di legno nei Mondiali. L'oro va all'inarrivabile portoghese Pedro Pichardo con 17.50, poi Dallavalle e il francese Pontvianne (16.94). Quarta posizione per Tobia Bocchi (16.79), delude invece Emmanuel Ihemeje dopo il 17.20 in qualificazione: per lui arriva solo la nona posizione, con la modesta misura di 16.55.