Atletica, Europei a squadre: l'Italia allunga in vetta dopo la seconda giornata

ATLETICA

La vittoria di Sibilio nei 400 ostacoli e gli argenti di Furlani, Folorunso e Cestonaro lasciano gli azzurri davanti a tutti con 293 punti

© Getty Images Anche nella seconda giornata degli Europei a squadre di atletica in corso a Chorzow, in Polonia, l'Italia resta prima nella classifica generale. Gli azzurri conservano la vetta con 293 punti (+34,5 sulla Gran Bretagna seconda) grazie all'oro di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli maschili e agli argenti di Mattia Furlani (salto lungo), Ottavia Cestonaro (triplo salto) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). Bronzo per la 4x100 maschile.

Si chiude nel migliore dei modi per l'Italia la seconda giornata degli Europei a squadre di atletica in corso a Chorzow, in Polonia. Gli azzurri, alla vigilia avanti di 10 punti sulla Gran Bretagna, allungano grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti, su tutti lo strepitoso oro di Alessandro Sibilio, capace di vincere i 400 metri ostacoli con un favoloso 48"14 (secondo miglior tempo in carriera), che rappresenta anche il record dei campionati.

Nella stessa gara, ma in ambito femminile, ecco invece l'ottimo argento per Ayomide Folorunso, che chiude con il tempo di 54"79 alle spalle della tedesca Krafzik. Altri due secondi posti arrivano, invece, rispettivamente dal triplo salto femminile e dal salto in lungo maschile: Ottavia Cestonaro, grazie alla misura di 14.03 metri, chiude seconda nella gara vinta dalla turca Tugba Danismaz, mentre il classe 2005 Mattia Furlani (7.97) si arrende solo al greco Miltiadis Tentoglou (8.34).

C'è anche un terzo posto in questa seconda giornata: è della 4x100 maschile guidata da Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu, anticipata da Germania e Gran Bretagna. La staffetta femminile, invece, paga il mancato cambio tra Kaddari e Bongiorni e finisce dodicesima. Buon risultato per Pietro Arese nei 1500 medi, quarto davanti al britannico Mills nella gara vinta da Katir (Spagna) davanti a Nader (Portogallo) e Laros (Olanda). Alla vigilia della terza ed ultima giornata, l'Italia è prima con 293 punti, a +34,5 sulla Gran Bretagna seconda e a +35,5 sulla Polonia terza, con la Germania quarta a quota 256,5.