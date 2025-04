Aouani conquista la medaglia d'oro nella maratona degli europei su strada in Belgio

Iliass Aouani vince la maratona dei campionati europei di Lovanio in Belgio, grazie a una splendida volata finale con la quale piega la resistenza dei tre atleti israeliani che lo avevano accompagnato negli ultimi km della gara, chiudendo la sua prova con il tempo di 2h09'05 davanti a Gashau Ayale secondo in 2h09'08, a Maru Teferi terzo in 2h09'17 e a Haimro Alame quarto in2h09'27.