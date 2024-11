Alessia Trost chiude la carriera agonistica ma apre quella di allenatrice del salto in alto

La soddisfazione maggiore l'ho provata in occasione della medaglia d'argento nei campionati europei al coperto di Praga, quando ho superato 1,97 che è stata la stessa misura finale della vincitrice Kuchina con cui ho poi fatto lo spareggio per il primo posto, perdendolo, ma per me quella giornata con il primo podio da assoluta è rimasta memorabile. I due momenti peggiori, quando ho provato una delusione profonda, sono stati in occasione dei mondiali all'aperto del 2017 a Londra e del 2019 a Doha, in quanto sono stata eliminata in entrambe le occasioni in qualificazione ed ero andata con ben altri obiettivi".