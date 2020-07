Atletica, Lyles batte il record di Bolt sui 200 m, ma correndo 15 m in meno

Per qualche minuto Noah Lyles ha sognato di essere entrato di diritto nella storia dell'atletica, poi il brusco risveglio. E' l'incredibile episodio accaduto ieri in occasione degli Inspiration Games di Zurigo, dove l'atleta americano, campione del Mondo nei 200 metri a Doha, ha corso la distanza in 18"90 secondi, stracciando il record mondiale appartenente al grande Usain Bolt dal 2009 in 19"19 secondi. Una gioia strozzata in gola, visto che pochi minuti dopo i giudici si sono resi conto che Lyles era partito da una posizione sbagliata e percorso solo 185 metri, 15 in meno del previsto. Oltre al danno, la beffa: Lyles è stato squalificato e la vittoria della gara è andata al francese Lemaitre. "Non si può giocare con le emozioni in questo modo... mi hanno messo nella corsia sbagliata", ha twittato Lyles che in carriera sui 200 metri vanta un personale di 19"50.