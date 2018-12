Arti marziali, Irina Rybnikova morta mentre faceva il bagno

11/12/2018

Tragedia in Russia: Irina Rybnikova, 15enne promessa di arti marziali, è morta sabato scorso mentre faceva il bagno, probabilmente (le indagini sono ancora in corso, folgorata da un cortocircuito mentre il suo smartphone era collegato alla rete elettrica per la ricairca. Irina, giovane campionessa di pancrazio (specialità di combattimento tra lotta e pugilato), è stata trovata esanime dai parenti che non hanno potuto fare nulla.