Antognoni nel nome di Mazzinghi: "Mai tradito Firenze e ho fatto bene"

Da un campione del mondo a un altro nell'albo d'oro del Premio nazionale Alessandro Mazzinghi, giunto alla terza edizione: dal vincitore del 2023 Marcello Lippi, ct della Nazionale che ha trionfato nel 2006 in Germania, ad Antognoni, leggenda del calcio azzurro nella rosa di Enzo Bearzot nel 1982 in Spagna e simbolo della Fiorentina. “Dopo Cipollini e Lippi, quest’anno è la volta di Antognoni, un altro fuoriclasse del calcio che era apprezzato e ammirato da nostro padre. Un campione dentro e fuori dal campo, capace di scelte esemplari di coerenza, lontane dal calcio mercenario di oggi. Nostro padre sarebbe molto felice di questa scelta", ha dichiarato David Mazzinghi nel corso della cerimonia andata in scena sabato sera a Pontedera al Teatro Era in una Sala Cieslak gremita di gente. "Il suo profilo di campione è stato costruito nel rispetto e nella correttezza. Un 10, un genio, un creativo nell’Olimpo dei grandi, con un eleganza assoluta che in Europa non aveva eguali", si legge nelle motivazioni della scelta di premiare il calciatore che "giocava guardando le stelle".