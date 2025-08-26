Andrea Lanfri "timbra" l'Elbrus, missione Seven Summits quasi completa

Andrea Lanfri (Lucca, 1986) è un alpinista, atleta paralimpico ed ex velocista della Nazionale Italiana di atletica. Nel 2015, a seguito di una meningite fulminante con sepsi meningococcica, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe e di sette dita delle mani. Nonostante questo, ha trasformato la sua storia in un esempio di resilienza e rinascita, dedicandosi prima all’atletica leggera, conquistando titoli e medaglie internazionali, e poi alla montagna, la sua grande passione. Nel 2022 è diventato il primo uomo con protesi bilaterali alle gambe a salire l'Everest, un’impresa che ha avuto risonanza mondiale. Parallelamente ha avviato il progetto “My7Summits”, con l’obiettivo di scalare le sette vette più alte di ogni continente: a oggi ne ha raggiunte sei, mancando solo il Monte Vinson in Antartide. Oltre all’attività sportiva, Andrea si dedica a progetti di divulgazione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, promuovendo i valori dello sport, della prevenzione e dell’inclusione. Con i suoi libri e incontri nelle scuole, porta una testimonianza diretta di come sia possibile superare i propri limiti e trasformare le difficoltà in nuove opportunità. Nel corso del 2025 (è terminato proprio in prossimità della partenza per l’Elbrus, Lanfri) si è dedicato anche al suo Italy Tour, una avventura “domestica” lunga quattro mesi (da aprile a luglio) che l’ha portato a toccare i punti più elevati di ogni singola regione del nostro Paese, con la missione di diffondere i valori dello sport, dell’inclusione e della prevenzione sanitaria.