Tiro a volo, CdM: quattro azzurri tappa finale in Qatar

Le finali di Coppa del Mondo di tiro a volo sono in programma da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre sulla pedana del Lusail Shooting Range di Doha (Qatar). Per l'Italia sono quattro gli azzurri (tre uomini ed una donna) che si sono meritati la qualificazione per il prestigioso evento. Nel trap maschile difenderanno il tricolore Giovanni Pellielo, già vincitore in carriera di ben sette Coppe di Cristallo (Monaco 1992, Montecatini 1996 e 1998, Doha 2001, Roma 2003, Dubai 2005 e Minsk 2008), e Mauro De Filippis, primo nella finale di Al Ain nel 2019. Nel contest femminile, quindi, spazio all'argento olimpico ed iridato in carica Silvana Stanco (foto Andrea Caroppo/ISSF), trionfatrice proprio sulla linea di tiro di Doha nell'edizione di due anni fa. Nello skeet maschile, poi, proverà a regalarsi un posto sul podio Gabriele Rossetti, capace di assicurarsi il primato a Nicosia 2015 e reduce dalla piazza d'onore ottenuta a Nuova Delhi nel 2024. Il primo appuntamento ufficiale sarà venerdì 5 con gli allenamenti ufficiali. La competizione vera e propria si articolerà nell'arco di tre giorni, con 75 piattelli di qualificazione sabato 6, altri 50 colpi preliminari domenica 7 e le finali, calendarizzate lunedì 8. Di seguito il programma completo con gli orari italiani nel dettaglio.