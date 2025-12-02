Doping, presidente Wada: "Per combatterlo serve unità"

"L'unità dell'Agenzia è stata messa alla prova - ha detto - perchè alcune voci hanno scelto il confronto piuttosto che la cooperazione, parlando come se le loro nazioni o istituzioni fossero superiori alle altre, come se fossero le uniche ad agire con integrità". Senza nominarli, il dirigente polacco si riferiva soprattutto agli Stati Uniti, con i quali i rapporti sono estremamente tesi dopo la vicenda dei nuotatori cinesi". Ventitré atleti erano risultati positivi nel 2021, ma sono stati autorizzati dalla Wada a prendere parte ai Giochi di Parigi, suscitando l'indignazione degli Usa che da gennaio non versano contributi finanziari all'Agenzia, mentre il capo dell'Agenzia antidoping statunitense, Travis Tygart, ha ripetutamente attaccato l'istituzione.