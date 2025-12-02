Beach volley Pro Tour: a Itapema al via ultimo Elite16 stagionale

Prenderà il via domani, mercoledì 3 dicembre a Itapema (Brasile), il dodicesimo e ultimo Elite16 del Beach Pro Tour 2025. A distanza di una settimana dalla fine dei Campionati Mondiali di Adelaide (Australia) e prima delle Finals, atto conclusivo del circuito internazionale in programma a febbraio (data da definire), il Brasile si prepara dunque ad ospitare il quarto Elite16 dopo quelli organizzati a Saquarema, Brasilia, Joao Pessoa e Rio De Janeiro. Saranno quattro le coppie azzurre ai nastri di partenza: una nel torneo femminile e tre in quello maschile. Tutte le formazioni tricolori partiranno direttamente dal main draw. Dopo il diciassettesimo posto ottenuto nella rassegna iridata australiana Claudia Scampoli e Giada Bianchi, coppia numero sette del torneo, sono state inserite nella Pool F insieme alle brasiliane Taiana Lima/Talita; le azzurre faranno il proprio esordio venerdì 4 dicembre alle ore 13 (orario italiano) contro una delle due coppie provenienti dalle qualifiche.
Nel tabellone maschile saranno invece presenti Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, Enrico Rossi e Marco Viscovich, e i campioni d'Italia in carica Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Cottafava/Dal Corso se la vedranno nella Pool E insieme ai padroni di casa Vinicius/Heitor e alle altre due coppie che passeranno il turno delle qualifiche. Enrico Rossi e Marco Viscovich, inseriti nella Pool A, esordiranno giovedì 4 dicembre (ore 00.00) contro i cechi Trousil/Dzavoronok, mentre nello stesso raggruppamento sarà presente anche la coppia numero uno del seeding composta dai brasiliani Evandro/Arthur Lanci. Ranghieri/Alfieri faranno invece il proprio esordio nella Pool D mercoledì 3 dicembre alle ore 19 contro i francesi Chouikh/Gardoque; presenti nello stesso girone anche i cugini cileni Marco ed Esteban Grimalt.