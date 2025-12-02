Beach volley Pro Tour: a Itapema al via ultimo Elite16 stagionale

Nel tabellone maschile saranno invece presenti Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, Enrico Rossi e Marco Viscovich, e i campioni d'Italia in carica Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Cottafava/Dal Corso se la vedranno nella Pool E insieme ai padroni di casa Vinicius/Heitor e alle altre due coppie che passeranno il turno delle qualifiche. Enrico Rossi e Marco Viscovich, inseriti nella Pool A, esordiranno giovedì 4 dicembre (ore 00.00) contro i cechi Trousil/Dzavoronok, mentre nello stesso raggruppamento sarà presente anche la coppia numero uno del seeding composta dai brasiliani Evandro/Arthur Lanci. Ranghieri/Alfieri faranno invece il proprio esordio nella Pool D mercoledì 3 dicembre alle ore 19 contro i francesi Chouikh/Gardoque; presenti nello stesso girone anche i cugini cileni Marco ed Esteban Grimalt.