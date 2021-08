Alpinismo, Nirmal Purja racconta a SCARPA l'impresa della scalata sulla cima del K2

Nirmal Purja, il primo uomo nella storia ad aver scalato il K2 nei mesi invernali, è stato a Cortina d’Ampezzo per raccontare la straordinaria impresa che lo ha visto protagonista a gennaio insieme a un team di altri nove compagni nepalesi. A portare il grande alpinista nella Regina delle Dolomiti è stata SCARPA, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, che lo ha accompagnato sul tetto del mondo: lo scalatore per arrivare in cima al K2 ha utilizzato infatti il Phantom 8000 HD, uno scarpone completamente made in Italy estremamente tecnico e studiato appositamente per l’alta quota, tra i prodotti di punta del brand di Asolo.

