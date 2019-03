Alpinismo, Nardi-Ballard: il tempo peggiora, ma le ricerche continuano

01/03/2019

Cresce l'angoscia per Daniele Nardi e Tom Ballard: dal Nanga Parbat non è arrivata ancora nessuna notizia sui due alpinisti dispersi mentre tentavo di scalare la montagna dallo Sperone Mummery. Il tempo è peggiorato, come si vede dalla foto dal campo base postata sul profilo Facebook dell'italiano, ma le ricerche continuano: gli elicotteri possono volare, ma si stanno attendendo le autorizzazioni al volo dato che lo spazio aereo pakistano è ancora chiuso a causa delle turbolenze militari nelle relazioni tra Pakistan e India. Nel frattempo si utilizzeranno tre droni per sorvolare la zona.



Intanto il team russo al K2 che si era offerto di intervenire , in accordo con l’organizzazioe ha deciso di rinunciare a causa del forte rischio valanghe sul Nanga.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE