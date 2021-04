Alex Zanardi, parla il figlio: "Papà è cosciente e migliora"

Un mondo cambiato ancora una volta, la forza per andare avanti, le lunghe giornate passate accanto al padre, in attesa. Sempre in attesa che qualcosa migliori, che ci sia un segnale. Ecco il racconto di Niccolò Zanardi, figlio di Alex, il campione della handkibe, che si è lasciato andare a un breve racconto di quello che succede al papà durante il giorno, dopo il terribile incidente del giugno 2020 a Pienza.Tutto tornato d'attualità dopo la richiesta di archiviazione per il camionista. Ma ci sono le condizioni di salute dell'ex pilota al centro dei pensieri, oltre agli questioni legali: "Papà è cosciente già da un po' di tempo, ormai da alcuni mesi. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo", spiega con pacatezza.

afp