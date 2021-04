Incidente Zanardi, la Procura chiede l'archiviazione per il camionista

LA RICHIESTA

"Nessun nesso causale tra la condotta dell'autista e il sinistro". La famiglia ha già depositato l'opposizione alla richiesta

La Procura di Siena ha richiesto l'archiviazione per l'incidente che ha coinvolto il campione Alex Zanardi nel giugno 2020 a Pienza in direzione di San Quirico d'Orcia. Per la procura non è stato ravvisato "alcun nesso causale tra la condotta tenuta da Marco Ciacci alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale per il quale Zanardi ha riportato gravi lesioni". I legali della famiglia del campione, ancora ricoverato, hanno già depositato l'opposizione alla richiesta.

Per la Procura l'autista del camion viaggiava ad una velocità moderata e al di sotto del limite di velocità previsto, reagendo con una manovra d'emergenza per allontanarsi dal centro della carreggiata e cercare di evitare l'impatto con l'handbike di Zanardi, senza riuscirci, però nella propria corsia di pertinenza.

Per questo motivo è stata richiesta l'archiviazione per l'accusa di lesioni colpose verso il camionista che, stando agli accertamenti svolti, non avrebbe avuto alcuna colpa nella determinazione del sinistro, escludendolo dunque da responsabilità penale colposa.